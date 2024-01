Padova Rissa in stazione tra i follower dei trapper per un like di troppo | sei avvisi di garanzia ai giovani protagonisti

PADOVA - La Squadra Mobile della Questura di Padova ha notificato a 6 giovani, di età compresa tra i 20 e i 29 anni e di origine straniera di seconda generazione, un avviso di ...appena 4 giorni prima dell' aggressione a Padova, per aver partecipato assieme ad un altro indagato ad una rissa ad Albignasego (Pd).TREVISO - Il Radika, noto locale della movida trevigiana chiuso per 10 giorni dalla questura di Treviso per due risse avvenute nel giro di una settimana, ha intenzione di chiedere i danni ...