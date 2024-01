Padova | il papà della 13enne pestata a calci e pugni dalle baby bulle | “Vanno fermate” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non accennano a placarsi indignazione e sgomento dopo il pestaggioda parte delle. Un caso che, da, si allarga a macchia d’olio scatenando in tutto il Paese rabbia e sdegno, coi social in prima linea che rilanciano a suon di immagini agghiaccianti le sequenze di una violenza che lascia attoniti. Echi di una esasperazione che non può e non deve rimanere inascoltata. E su cui oggi è intervenuto ilgiovanissima vittima dell’aggressione spiegando, come riferisce il Gazzettino che ha accolto lo sfogo e rilanciato l’allarme del genitoreragazzina, presa ada coetanee. Ragazzine a loro volta, che non hanno esitato a continuare a colpire la vittima anche quando lei ...