Padova | 13enne picchiata da coetanee che postano il video sui social | denunciate

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Pestata in strada a. Tutto filmato con il cellulare e pubblicato sui. Protagoniste tre minorenni: la vittima di solo 13 anni è stata prima insultata e poi schiaffeggiata da due ragazzine di un anno più grandi di lei. Una volta finita a terra, laè stata colpita anche con un calcio e un pugno. La polizia ha ricevuto un alert sull’app Youpol che permette di segnalare episodi di bullismo e spaccio, e ha subito individuato le due responsabili dell’aggressione compiuta, secondo il racconto, per futili motivi. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – Pestata in strada a Padova. Tutto filmato con il cellulare e pubblicato sui social. Protagoniste tre minorenni: la vittima di solo 13 anni è stata prima insultata e poi schiaffeggiata da ...