Ostia | un evento di clean up organizzato da Plastic Free

26 gennaio 2024- Un nuovo evento di pulizia da spiaggia, sul litorale di. L'appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio a partire dalle dieci, sulla spiaggia Verde, all'indirizzo lungomare paolo toscanelli, altezza via angiolo pasqui. Per partecipare all'evento è necessaria l'iscrizione, fondamentale per la copertura assicurativa. E' possibile iscriversi a questo link. L'evento dura in media due ore, e si raccomanda l'utilizzo di guanti da giardinaggio o pinze per la raccolta di rifiuti ed una borraccia d'acqua. I referenti sono: Margherita Maiani, Chiara Crescenzi, Paolo D'Antoni, Romina Vitamina, Lorenzo Paris.