Ostia | spaccia a bordo di un monopattino | arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti dei reati inerenti gli stupefacenti: 3 le persone arrestate, in 3 diverse circostanze, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti dagli agenti del X Distretto Lido e della Sezione Volanti. L’attenzione degli investigatori del X Distretto è stata attirata da un 28enne colombiano che, adi un, sembrava girare senza meta per le strade di; poco dopo, un uomo fermo suldella carreggiata, è stato raggiunto dal ragazzo adel mezzo, che gli ha consegnato una bustina di plastica contenente una sostanza di colore scuro in cambio di 60 euro. Gli agenti hanno prontamente fermato i due uomini che, invano, hanno tentato di darsi alla fuga. Gli operatori li ...