Osimhen | ci voleva De Laurentiis per scoprire l’acqua calda | cioè che Victor andrà via a giugno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024), ciDeperchevia. Tre per uno tre Tre per due sei Tre per tre nove Quando si parla di calcio, chissà perché tutto debba essere ridotto al livello di seconda elementare. Per quattro settimane alcuni media hanno tenuto su un dibattito surreale sul futuro di. Era chiaro persino agli eschimesi che il rinnovo con la clausola a 120 milioni sarebbe stato propedeutico alla partenza del nigeriano. Di fattoha già la squadra in cuia giocare. C’era da trovare solo un accordo col Napoli in modo da far incassare una somma congrua al club. Le parti hanno così trovato l’accordo: De...