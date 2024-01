Osimhen | basta indovinelli | i tifosi azzurri sono disorientati

Ho detto a Marotta sorridendo 'non ti stai comportando bene' e lui mi ha detto 'non è vero, non è vero, non è vero” ...«Il futuro di Mourinho non sarà certamente al Napoli. Non fa parte dei nosti piani e non gli abbiamo mai parlato. Addio di Osimhen Sapevamo che sarebbe andato via dall'estata scorsa quando abbiamo ...Ho detto a Marotta sorridendo 'non ti stai comportando bene' e lui mi ha detto 'non è vero, non è vero, non è vero” ...