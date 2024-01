Orrore a Bergamo | 46enne uccide il marito a coltellate

Orrore in un viletta di Martinengo, nella Bergamasca, dove una donna di 46 anni, C. M. (le iniziali del nome), ha ucciso a coltellate il marito, D. R., di 56 anni. A quanto si apprende, pare che la ...I l teatro si erge come un potente mezzo di espressione per commemorare il passato e onorare la memoria di coloro che hanno sofferto. Quest’anno, a Seriate, due spettacoli teatrali si uniranno al coro ...Tra gli appuntamenti voluti dal Comune di Bergamo, Isrec, l'Università e Aned, anche la scelta di mettere una pietra in ricordo degli 850 deportati politici ...