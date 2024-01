Orientamento sul servizio civile

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si terrà lunedì 29 gennaio alle 14.30 al Punto Giovani Europa InformaGiovani in piazza Macelli l’infoday sul, un approfondimento informativo dedicato al bando 2024. Si tratta di un’occasione per ricevere uncompleto sul bando, che scadrà il 15 febbraio alle 14, e un sostegno nella compilazione della domanda. Saranno inoltre presenti i referenti di Officina giovani, rete civica e polizia municipale che presenteranno i progetti finanziati al Comune d offriranno informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento delle singole proposte. L’è gratuito, ma occorre iscriversi per una miglior organizzazione dell’evento. Per farlo è sufficiente inviare una mail a [email protected] indicando nell’oggetto ’Adesione infoday’. ...