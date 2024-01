Organizzare un incontro con gli alunni che si seguono | inserire scadenze | stabilire adempimenti e fornire assistenza | il tutor orientatore GUIDA

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È finito (quasi) il primo quadrimestre e molti docentinon sono riusciti ad utilizzare, compiutamente e completamente, la piattaforma messa a disposizione da Unica. Bisogna, innanzitutto, verificare che siano stati associati gli studenti al docente. In caso di errore ricorrere, immediatamente, alla segreteria studenti. Dunque, che si fa? Dal menu in alto clicca L'articolo .

Oggi si svolge la Giornata della Legalità a Ferrara, organizzata dalla Scuola Alighieri in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza. L'incontro prevede una discussione pubblica sulle mafie ...Dal bambino all’anziano, l’importanza di una Sana Alimentazione’ è il titolo dell’iniziativa organizzata per domani ... Nel corso dell’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato Lis.L'autore e illustratore di libri per ragazzi, Antonio Ferrara, ha trascorso una mattinata con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Montale, condividendo le sue esperienze e animando un dialogo sinc ...