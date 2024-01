Opposizioni all’attacco Vannetti è nel mirino

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Candidati alternativamente sulla graticola, quelli alla carica di sindaco di Colle. Dopo Piero Pii del polo civico, duramente attaccato dal centrosinistra per una sua frase sui diritti in consiglio comunale dei presidenti di quartiere e di frazione, ora è Riccardodel centrosinistra a finire nel centro delper un’intervista radiofonica. Tutti i gruppi di opposizione in consiglio comunale (5Stelle, Su per Colle, Italia Viva, Io Cambio, Fratelli d’Italia e Lega) hanno diffuso un documento in cui stigmatizzano che l’intervista sia avvenuta all’interno della biblioteca comunale, luogo apolitico per regolamento, e alcune frasi del candidato circa i suoi sostenitori. "La Biblioteca Comunale è luogo di promozione della cultura per tutti, giustamente mai utilizzato per propaganda politica – vi si afferma –ha poi ...