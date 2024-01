“Oppenheimer“ in Giappone

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024), il film di Christopher Nolan che guida la corsa agli Oscar, sarà proiettato inin marzo dopo la consegna degli Academy Awards. Il distributore indipendente Bitters End ha ottenuto finalmente una data per il debutto nelle sale il 29 marzo, circa due settimane dopo la la notte degli Oscar di Los Angeles, dove la saga del padre della bomba atomica arriverà da favorito il 10 marzo con tredici nomination. A dispetto del successo internazionale e di critica (ha incassato 952 milioni di dollari al box office globale), il film è impopolare in, il paese dove nel 1945 esplosero le due bombe atomiche create dae dal suo team uccidendo centinaia di migliaia di persone a Hiroshima e Nagasaki. La pellicola è stata distribuita in quasi tutto il mondo in luglio da Universal, ma Toho-Towa, ...