Operazioni multidominio nello Spazio Ecco l’accordo Covi-Asi

Sarà la prima esercitazione Nato su larga scala in cui verranno messi in atto i nuovi piani di difesa e intende dimostrare che la Nato è in grado di condurre e sostenere complesse operazioni ...Sarà la prima esercitazione Nato su larga scala in cui verranno messi in atto i nuovi piani di difesa e intende dimostrare che la Nato è in grado di condurre e sostenere complesse operazioni ...Sarà la prima esercitazione Nato su larga scala in cui verranno messi in atto i nuovi piani di difesa e intende dimostrare che la Nato è in grado di condurre e sostenere complesse operazioni ...