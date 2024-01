Omicidio del fisioterapista | analizzato il cellulare | esclusa la pista passionale

(Di venerdì 26 gennaio 2024)la, ma resta quella legata ad una ritorsione personale. Esce dall?inchiesta l?ipotesi che ad armare la mano del killer sia stata una vendetta per motivi...

PADERNO DEL GRAPPA (TREVISO) - Un?esca. Il killer si sarebbe servito di un?esca (consapevole o meno) per attirare Bledar nel bosco . Qualcuno che il ... (ilgazzettino)

Avrebbero confezionato «una tesi alternativa difensiva» che contemplava un possibile vizio di mente. Sono indagate per favoreggiamento e falso ... (iodonna)

Roma, 25 gennaio 2024 – Era nascosto ad Aprilia il terzo uomo arrestato per la morte di Alexandru Ivan , il 14enne ucciso con un colpo di pistola al ... (quotidiano)

Pistoia, 26 gennaio 2024 – Si cerca in quello che per ognuno di noi, oggi, rappresenta lo scrigno della propria vita, l’oggetto che raccoglie ogni ... (lanazione)

Il corpo fu rinvenuto bruciato all'interno della sua automobile: un'esecuzione in stile mafioso, un omicidio ancora oggi rimasto irrisolto ...La vicina di casa di Pierina Paganelli si sfoga sulla "gogna" di cui è bersaglio insieme al marito Louis Dassilva dopo l'omicidio Paganelli ...“L’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, infatti, come questa tragedia dimostra, è necessaria per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, anche ...