Omicidio a Martinengo | arrestata una donna di 46 anni | avrebbe accoltellato il marito

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Unadi 46è statanella mattinata di venerdì 26 gennaio aucciso a coltellate il, 56. Non si conoscono al momento altri dettagli su quanto avvenuto in via Cascina Lombarda, ai confini del paese: la tragedia si è consumata alle prime luci dell’alba. Seguono aggiornamenti.

Omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate: l'episodio, di cui non si conoscono ancora i ...Omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate.Omicidio a Martinengo. Il delitto è stato commesso alle prime luci dell'alba in una cascina nei campi che circondano il paese. Da quanto si sa per ora, una donna di 46 anni avrebbe ucciso a coltellate ...