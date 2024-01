Olimpia Milano | al Forum cade il Barcellona

(Di venerdì 26 gennaio 2024) EA7 EMPORIO ARMANI-FC74-70 23-12; 47-28; 57-49: Lo, McGruder 11, Poythress 10, Bortolani ne, Melli 5, Napier 9, Ricci, Flaccadori 2, Hall 8, Shields 23, Hines, Voigtmann 6. All. Messina: Da Silva, Pauli ne, Vesely 28, Brizuela 2, Kalinic 9, Satoransky 6, Hernangomez 10, Laprovittola, Parker 11, Nnaji ne, Jokubaitis 4, Parra. All. Grimau, 26 gennaio 2024 – Reazione alper l'che vince il big-match con ilper 74-70 e prova a rimanere in corsa per la seconda fase. La sfida è durissima, mal'approccia alla grande con un primo tempo fantastico (+19), prima di gestire la ripresa seppur pericolosamente fino alla vittoria finale. E' ...

Una partita dalla forte componente emotiva per l'Olimpia, con il lutto al petto per la scomparsa ...miglior realizzatore di Eurolega nel 2014 - nella Hall of Fame del club. A Milano bastano 19' ...Un primo tempo al limite della perfezione e una ripresa da incubo: il risultato complessivo per l'EA7 Milano è quello di superare per la seconda volta in stagione - ma con brivido finale - il Barcello ...La sconfitta per 84-72 nello scontro diretto con il Valencia, senza però compromettere la differenza canestri, pesa nella classifica dell'Olimpia Milano che ha ridotto al minimo i margini per ...