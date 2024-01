Ogni giorno con Maria | 26 gennaio La Madonna affida un messaggio di pace a una bambina

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un santuario su un ondeggiante collina, un pezzo di paradiso in terra, si trova ad Alessandria ed è dedicato alladel lago, oggi è in festa. Cosa è accaduto in questa valle incantata da far sorgere un santuario dedicato aSantissima? È una storia molto tenera che per protagonista unaspeciale. ... L'articolo proviene da La Luce di