Odenthal | Qui grande ambizione | mentalità vincente

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Como del duo Fabregas-Roberts ha proseguito la preparazione in vista del confronto del Sinigaglia di domani con avvio alle 14. Nessuna possibilità di recuperare Kone e Kerrigan che resteranno out anche contro l’Ascoli. I lariani nelle ultime ore hanno accolto gli arrivi dal mercato dell’attaccante statunitense Gioacchini dal St. Louis City e del promettente centrocampista Braunoder dell’Austria Vienna. A parlare del prossimo match col Picchio è stato il centrale difensivo olandese. "La nostraè tutta incentrata sulla vittoria – commenta –, prima invece si trattava di non perdere. Il Como è un club super ambizioso e qui la vita è pazzesca. Il sostegno dei tifosi è incredibile. La scorsa stagione è stata più difficile per me. Sono arrivato dai Paesi Bassi e ho dovuto adattare il mio stile di gioco abituandomi a vivere all’estero, ...