Occupazione | “Crescere è un lavoro” | call da 3 mln per l’orientamento scolastico

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono otto i progetti individuati grazie al nuovo bando “è un” lanciato da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, JPMorgan Chase, con la collaborazione di Fondazione Con il Sud per un importo complessivo di tre milioni euro. L’intento è sostenere programmi di orientamento a beneficio di adolescenti di età compresa tra 14 e 19 anni, in condizioni di povertà educativa e disagio. Il bando raccoglie iniziative volte a migliorare il sistema di orientamento e la transizione dalla scuola al mondo delo al grado superiore di istruzione e la sua efficacia nel supportare gli studenti in condizione di esclusione sociale nel prendere decisioni informate e consapevoli sul proprio futuro. I progetti proposti prevedono l’adozione di innovative metodologie e percorsi ...

le previsioni dicono di un 70% di occupazione delle stanze: potrà soltanto aumentare, con la tendenza dell'ospite italiano di non prenotare, ma di fissare la stanza all'ultimo momento. «La domanda è ...Presidente Nichi Vendola, lei definisce questo progetto di Autonomia differenziata «un atto di guerra». E però, è tutto previsto dall'articolo 116 della ...Ma come, non doveva essere l’anno del precariato Non ci sarà qualche trucco E perché l’occupazione cresce nonostante l’economia sia quasi in stagnazione Ne abbiamo lette di cotte (nel senso di ...