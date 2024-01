‘Nziria | frignare e “battere i piedi per terra”

Leggi tutta la notizia su espressonapoletano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando nominiamo laci vengono in mente quei “fastidiosi” capricci infantili che fanno “dannare” i genitori. Succede quando un ragazzino s’impunta. ‘Aè innanzitutto un’arma appuntita che il bambino – o il ragazzino – usa quando vuole assolutamente qualcosa riguardo alla quale, finora, non è stato accontentato. Non deve trattarsi per forza di ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.