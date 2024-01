NVIDIA spinge GeForce NOW a 1440p e 120 FPS su Android | ma non per tutti

Nvidia, specializzata nei semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale nell’ultimo mese ha macinato un rialzo del 21,7%, raggiungendo una capitalizzazione di circa 1.500 miliardi dollari.Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha visitato la Cina per la prima volta in quattro anni, in mezzo alle crescenti tensioni tecnologiche tra gli Stati Uniti e la Cina, concentrandosi sull'importanza stra ...Meta vuole creare una struttura composta da 600.000 GPU per l'IA di NVIDIA, al fine di realizzare un'Intelligenza Artificiale Generale.