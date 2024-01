Nuovo video Hamas con 3 donne ostaggio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 20.20ha diffuso uncon tre ragazze israelianea Gaza. Si tratta di due soldatesse e una civile. Chiedono al governo di riportarle a casa, accusano l'esercito israeliano di aver provocato la morte di alcuni ostaggi e sollecitano le famiglie a organizzare manifestazioni di protesta. Il, pubblicato nel giorno in cui la Corte dell'Aja ha chiesto il rilascio immediato di tutti gli ostaggi,non viene mostrato in Israele, perché definito "terrorismo psicologico".

L'ultimo 'attacco' di questa guerra è avvenuto oggi con la diffusione, da parte di Hamas, di un nuovo video che mostra tre ragazze tenute in ostaggio a Gaza, proprio mentre nel dibattito pubblico ...