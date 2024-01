Nuove indagini da gola profonda | Ecco come descrisse l’omicidio

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il tipo di corda usata per l’impiccagione, l’orario, il punto di ritrovamento del cadavere, le modalità dell’azione e perfino il movente. L’indagine sulla morte del 64enne Domenico Montanari, contitolare di una macelleria di Faenza trovato cadavere in negozio il 25 luglio 2019, aveva ripreso quota a fine 2022 dalle dettagliate dichiarazioni di un detenuto: questi aveva a suo dire ricevuto in cella confidenze esplicite da una delle due persone poi indagate per omicidio volontario in concorso, il 54enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli. E se la procura di Ravenna ha ora chiesto l’archiviazione del fascicolo, è perché gli elementi acquisiti non consentono di arrivare a una previsione di condanna. Inoltre esistono ipotesi alternative. Ovvero che quel detenuto - pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e associazione mafiosa - possa avere ritoccato le sue dichiarazioni per ...