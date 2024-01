Nuova interruzione in Sinner-Djokovic Cos’è successo alla fine del terzo set | punteggio e minuti della sosta

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Novakè riuscito a prolungare la semifinale degli Australian Open 2024 contro Jannik. Il tennista italiano ha dominato i primi due set (6-1, 6-2) e nelparziale è stato trascinato al tie-break, dove l’altoatesino ha anche avuto un match-point sul 6-5. Dopo aver risposto beneprima del fuoriclasse serbo, però, l’azzurro ha messo in rete il diritto e poi il balcanico ha ribaltato la situazione. Il nostro portacolori conduce così per 2-1 e ora sarà chiamato a un quarto set di fuoco. Al termineterza frazione Novakha chiesto un toilet break, accordato dall’arbitro. Il 24 volte vincitore di tornei dello Slam ha così avuto a disposizione cinquedi tempo per adempiere alle proprie necessità fisiologiche (il tempo necessario ...