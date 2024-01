Novak Djokovic non perdeva agli Australian Open da oltre 2000 giorni! L’incredibile coincidenza tra Sinner e Alcaraz

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikha fatto quel passo in più che in tanti, tantissimi si aspettavano. Sarà finale degliper lui contro uno tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev. Ma soprattutto, è riuscito a mettere fine ad una striscia di vittorie dinel continente oceanico che durava da trentatré partite. L’ultima sconfitta era arrivata infattisei anni fa: a fermarlo negli ottavi di finale fu il coreano Chung Hyeon, vincitore pochi mesi prima della prima edizione delle NextGen Finals. Con il punteggio di 7-6 7-5 7-6 l’asiatico prese il volo fino alle semifinali, dove si ritirò con Roger Federer. Sembrava il preludio per una grande carriera, ma una lunga lista di problemi fisici ne hanno minato le capacità facendolo diventare il fantasma di ciò ...

Nova Djokovic il caldo non riesce proprio a tollerarlo. Il tennista serbo preferisci giocare in sera agli Australian Open in Australia.

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open 2024. Diventa il primo italiano all'ultimo atto dell'Happy Slam nella storia con una prestazione gagliarda contro Novak Djokovic, battuto per la terza vo ...Battuto in semifinale il 10 volte vincitore Novak Djokovic con i parziali di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Arrivano i complimenti anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Jannik Sinner diventa il primo ...Affronterà in finale il vincente tra il russo Medvedev e il tedesco Zverev MELBOURNE – Agli Australian Open, Jannik Sinner travolge 6-1 6-2 6-7 6-3 il numero uno del mondo, Novak Djokovic, e conquista ...