“Non va negato il diritto ad uno stato” Mattarella lancia un monito ad Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo ila uno”. Sono queste le parole usate dal presidente della Repubblica Sergioin occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria. Il numero uno del Quirinale ha mandato una serie di messaggi sulla guerra in corso a Gaza: “Guardiamo acome Paese a noi vicino e pienamente amico, oggi e in futuro, per condivisione di storia e di valori. Siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza. Sentiamo crescere in noi, di giorno in giorno, l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas”. “L'angoscia - ha aggiunto il Capo dello- sorge anche per le numerose vittime tra la popolazione civile palestinese ...