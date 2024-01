“Non ha avuto un malore”. Incidente bus a Mestre, l’autopsia sull’autista cambia tutto (Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono passati quasi quattro mesi dalla strage di Mestre. Era il 3 ottobre quando il bus elettrico della compagnia La Linea era precipitato da un cavalcavia provocando la morte di 21 persone. Terribili le immagini che arrivarono nelle case degli italiani intorno alle 20. Quel che restava dell’autobus erano solo lamiere. Nei giorni immediatamente successivi, grazie anche alle testimonianze di 15 sopravvissuti, gli investigatori avevano iniziato alla ricostruzione della dinamica. >>“No, non è possibile”. Grande Fratello, all’improvviso la voce choc dagli altoparlanti: Perla e Greta incredule. Cosa è successo La procura di Venezia aveva affidato verifiche sul tratto di strada dove si era verificato l’Incidente che nel punto della tragedia era privo di guardrail. E ancora aveva acceso i fari sulle registrazioni delle telecamere, sulle scatole ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono passati quasi quattro mesi dalla strage di. Era il 3 ottobre quando il bus elettrico della compagnia La Linea era precipitato da un cavalcavia provocando la morte di 21 persone. Terribili le immagini che arrivarono nelle case degli italiani intorno alle 20. Quel che restava dell’autobus erano solo lamiere. Nei giorni immediatamente successivi, grazie anche alle testimonianze di 15 sopravvissuti, gli investigatori avevano iniziato alla ricostruzione della dinamica. >>“No, non è possibile”. Grande Fratello, all’improvviso la voce choc dagli altoparlanti: Perla e Greta incredule. Cosa è successo La procura di Venezia aveva affidato verifiche sul tratto di strada dove si era verificato l’che nel punto della tragedia era privo di guardrail. E ancora aveva acceso i fari sulle registrazioni delle telecamere, sulle scatole ...

