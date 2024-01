Non funziona Tiscali Mail oggi 26 gennaio | numero assistenza via chat

Oggi 26 gennaio non funziona Tiscali Mail. Il servizio di posta elettronica molto diffusa registra numerose anomalie dalle prime luci dell’alba. Dunque è il caso di dettagliare quali siano i problemi adesso in corso, oltre che specificare quali canali siano attivi ora e sempre per ottenere la giusta assistenza.

Se non funziona Tiscali Mail in questa giornata, tutti gli utenti con un indirizzo di posta elettronica non riescono ad accedere alla loro casella di posta. Nonostante i reiterati tentativi di accesso con username e password corretti, ecco che in tanti visualizzano una schermata completamente vuota o con qualche codice di errore. L’esperienza è questa via browser, ma le cose non migliorano poi neanche con la consultazione via app mobile. Al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector riporta migliaia di testimonianze di persone impossibilitate ad utilizzare il loro servizio di posta.

