“No | non è possibile” Grande Fratello | voce choc dagli altoparlanti | Perla e Greta incredule

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il pubblico delimpazzisce per Beatrice Luzzi, anche e forse soprattutto quando incappa in grossi scivoloni. Due e molto diversi solo nelle ultime ore, dopo un altro paio di gaffe sugli sponsor del reality. L’altra sera, dopo cena, stava chiacchierando con Marco Maddaloni quando si è lasciata sfuggire una confidenza poco carina anche se educata su Checco Zalone: ha detto di aver sempre apprezzato i film dell’attore pugliese, ma di essere rimasta delusa da un suo spettacolo teatrale. “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi – le parole di Beatrice Luzzi – Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…“. Ma forse non lo sapremo mai questo fatto, perché la regia ha subito stoppato e cambiato inquadratura. Leggi ...