No | l’aumento dei disastri naturali non è apparente

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Francesca Capoccia Il 22 gennaio 2024 il quotidiano La Verità ha pubblicato un’intervista a Gianluca Alimonti, fisico presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare, firmata da Fabio Dragoni, giornalista del quotidiano. “Inon sono in aumento”, titola La Verità riprendendo la tesi del professore, argomento portante di tutta l’intervista. Secondo Alimonti, si legge nell’articolo, «inon stanno aumentando», ma si tratta invece di «una crescita» derivata dalla «migliore capacità di rendicontazione». In sostanza, per Alimonti non c’è «un incremento del numero degli eventi climatici estremi». Lo stesso Alimonti avrebbe dimostrato questa tesi in uno studio pubblicato inizialmente a gennaio 2022 su The European Physical Journal Plus (EPJ Plus), che però è stato ritirato ...