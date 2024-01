No! Alberto Zangrillo non ha promosso un miracoloso prodotto dimagrante

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Circola un video in cui si vede l’editore di Open e direttore del Tg La7 Enrico Mentana promuovere un fantomaticodurante l’edizione pomeridiana del telegiornale, assieme ad, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il video è una truffa. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Il video è alternato. Le voci non corrispondono al labiale. Non viene spiegato nulla riguardo al. Il video è una truffa. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge: Nessun esercizio! Nessuna dieta! Nessun rimbalzo! I risultati saranno visibili in ...

