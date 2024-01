No a Pd-C De Luca per silurare Schlein Mossa di Franceschini e Boccia

Oggi, venerdì 26 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, in onda un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 9, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Oggi, venerdì 26 gennaio 2024, in prima serata ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti al risarcimento di un danno erariale pari a poco più di 100mila euro in relazione alla vicenda ...Cinque appuntamenti dal 26 gennaio per il format, giunto alla sua terza edizione, a cura di Luca Aversano e Mariolina Venezia. Nato con l'intento di far incontrare musica e letteratura, 'Le parole non ...