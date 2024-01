Nizza-Metz sabato 27 gennaio 2024 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Vittorioso a Bordeaux in coppa di Francia ma uscito sconfitto nelle ultime 3 trasferte consecutive in Ligue1, ildi Farioli affronta in casa il neopromossodi Boloni. Per gli Aiglons vittoria di peso ottenuta contro una nobile decaduta al momento militante in Ligue2, arrivata grazie anche alla doppietta di Samson e ad una condotta di gara da grande squadra senza mai rischiare. Dall’altra parte grenatines continuano nel InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vittorioso a Bordeaux in coppa di Francia ma uscito sconfitto nelle ultime 3 trasferte consecutive in Ligue1, il Nizza di Farioli affronta in casa ... (infobetting)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...Questo pomeriggio alle ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la ventiduesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Real Sociedad e Rayo Vallecano. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...Questo pomeriggio alle ore 17.00 si terrà la sfida valevole della diciannovesima giornata di Ligue 1 2023/24 tra Nizza e Metz. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Max (canale 205 ...