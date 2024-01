Nizza – Metz – probabili formazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mentre la campagna di Ligue 1 giunge a metà strada questo fine settimana, iltorna all’Allianz Rivera per il suo primo incontro casalingo del 2024, ospitando ilsabato 27 gennaio. Gli Aiglons hanno perso il loro precedente incontro di alta classifica, 2-0 a Rennes, ma restano al secondo posto, mentre i Grenats sono solo due punti sopra la linea di retrocessione dopo la sconfitta per 1-0 contro il Tolosa. Il calcio di inizio diè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè entrato nel mese di dicembre come una legittima pretendente al titolo, anche se da allora una serie di incoerenze li ha fatti retrocedere. Nella giornata 19 di questo fine settimana, il ...

Vittorioso a Bordeaux in coppa di Francia ma uscito sconfitto nelle ultime 3 trasferte consecutive in Ligue1, il Nizza di Farioli affronta in casa ... (infobetting)

In ogni caso a rendere meno tranquilli i sonni e i sogni della compagine parigina ci proverà il Nizza sabato pomeriggio nella partita in programma sul campo amico contro il Metz. Indubbiamente ...