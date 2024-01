Niente cortei pro-Palestina nel Giorno della Memoria Ma scatta la pericolosa ribellione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ipro-inizialmente previsti per sabato 27 gennaio, almeno quelli ufficiali, saranno rinviati. Ma qualcuno non ci sta, e sono diverse le associazioni e i gruppi che hanno annunciato la loro volontà di scendere ugualmente in piazza nonostante il divieto. A Roma la decisione di spostare ad altra data la manifestazione, promossa dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, in concomitanza con il, era nell'aria già da ieri, ma è divenuta una certezza nella giornata di venerdì, quando la Questura capitolina, rifacendosi alle indicazioni del ministero dell'Interno, ha diramato una nota ufficiale. "Si prescrive che l'iniziativa - si legge nella nota - debba svolgersi nelle stesse forme e modalità in altra data utile, indicata già a partire dal 28 gennaio”. A Milano la ...