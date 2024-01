Nel ddl Cybersicurezza è sparito il riferimento all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sicurezza informatica e intelligenzasono due concetti che, oramai, vanno a braccetto. È sempre più alto, infatti, l’allarmismo sul come gli strumenti di ultima generazione basati su algoritmi e machine learning possano essere utilizzati dai criminali informatici per condurre attacchi in grado di arrecare gravi danni ad aziende, pubbliche amministrazioni e singoli cittadini. Stona, dunque, l’assenza di unall’AI all’interno del ddlapprovato giovedì 25 gennaio 2024 dal Consiglio dei Ministri. Ma c’è un motivo. LEGGI ANCHE > Cosa prevede il ddlapprovato in consiglio dei ministri Partiamo dall’inizio. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri che si è tenuto giovedì 25 gennaio a Palazzo Chigi, è iniziata a circolare la bozza del testo del ddl ...