Nei piccoli comuni il certificato anagrafico si fa alla Posta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - I certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr - la banca dati di cui è titolare il ministero dell'Interno - potranno essere richiesti direttamente agli sportelli degli ufficili neifino a 15mila abitanti. È stato pubblicato il decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e con il sottosegretariopresidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, che disciplina le modalità tecniche per l'erogazione del servizio da parte di Poste Italiane che, in questi giorni, sta avviando la fase di sperimentazione. Viene così ulteriormente potenziato un servizio già avviato nei mesi scorsi, con l'instzione in alcuni ufficili ...