Nebbia e incidenti nel Lodigiano | due auto finiscono nel fossato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Borghetto(Lodi), 26 gennaio 2024 – Fittanel, un’finisce nelcon le quattro ruote al cielo. Potrebbe essere stata la scarsa visibilità a tradire il conducente della vettura che questa sera, 26 gennaio 2024, nella prima serata è finita in una lato della strada provinciale 125. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di terzi. A bordo c’era un ragazzo di 19 anni chen per fortuna, non si è ferito gravemente. È stato raggiunto dall’medica e da una ambulanza della Croce bianca. Intanto i vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Lodi, congru epompa, hanno messo in sicurezza l’e ...

