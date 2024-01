Nba | scelti i quintetti per l' All Star Game E' record per LeBron James

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano, 26 gennaio 2024 - Sono ufficiali ititolari -per il 50% attraverso i voti dei tifosi e per il 25% tramite le preferenze espresse dai giocatori e dai giornalisti - che scenderanno in campo in occasione dell'All2024, con l'appuntamento più atteso del weekend che si terrà nella notte italiana compresa fra domenica 18 e lunedì 19 a partire dalle 2. Sul parquet della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, la selezione dell'Ovest sarà capitanata da, che con la convocazione numero 20 in carriera supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il giocatore con più partecipazioni all'Allnella storia della lega. Ad affiancare il fenomeno dei Los Angeles Lakers, ecco Nikola Jokic (Denver), Kevin Durant ...

