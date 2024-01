NBA | i risultati della notte 26 gennaio | Boston continua a vincere | New York travolge Denver Bene i Kings | i Timberwolves e i Lakers

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 in poi si sono disputati sette incontri validi per la regular season e come sempre il divertimento non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto abbastanza facile per Utah, che vince sul campo di Washington per 123-108 e porta il proprio record sul 23-23. Da segnalare in casa Jazz i 29 punti di Lauri Markkanen, i 22 punti e 16 rimbalzi di John Collins e i 19 a testa di Kelly Olynik e Jordan Clarkson, in un match in cui Simone Fontecchio parte in quintetto e mette a referto 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist. Dall’altra parte invece sono 26 i punti di Kyle Kuzma e 18 quelli di Jordan Poole, ma le prestazioni di questi due giocatori non bastano per evitare la 37ma sconfitta. Nonostante l’assenza di Tyrese Haliburton, Indiana domina nei primi tre quarti contro Philadelphia e poi ...