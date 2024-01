Natalia Vodianova è la musa dell’estate

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bella, bellissima. Ermanno Scervino ha scelto ancora una voltacome icona della sua campagna per la primavera-estate 2024. Ambasciatrice e simbolo di una idea di femminilità naturale e perfetta, con una forza e al tempo stesso una dolcezza nello sguardo inimitabile. Una donna cosmopolita che indossa i pezzi più belli della collezione Ermanno Scervino. Gli scatti sono del duo fotografico Luigi & Iango, e ricordano le trasparenze del mare e il sole sulla sabbia. I pantaloni di marocain stampato sono fluidi e delavè, l’abito e la camicia caftano sono in chiffon o in mussola, e come conclusione del gioco le morbide borse di denim o paglia, anche queste spesso ricamate. Molto bello l’abito stringato come una sahariana di pelle che modella la silhoette perfetta di. E.D.