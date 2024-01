Nasconde nel motore dell’auto 18 involucri di cocaina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gennaio 2024 – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Radiomobile di Cortona, nell’ambito dei servizi preventivi e repressivi del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel locale comune, al termine di un’attività di polizia giudiziaria, traevano in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino straniero, senza fissa dimora. Il predetto, a bordo di una fiat panda, intestata ad una ditta di autonoleggio, veniva intercettato e controllato dai carabinieri, la sua presenza anomala in quel territorio e il comportamento nervoso, insospettivano i militari che procedevano a perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di gr. 18 di sostanza stupefacente del tipo, suddivisa in nr. 18di cellophane trasparente, occultati in un sacchetto, posto nella calandra del vano ...