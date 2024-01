Nasce il Performatorio | nel cuore di Bergamo un virtuoso esempio di rigenerazione urbana

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Probabilmente è il più piccolo centro di arte performativa mai esistito, ma questo non fa deluna realtà limitata. Anzi, si tratta di un progetto senza confini, undi, di partnership pubblico privata, di sogno che viene trasformato in realtà. A sognare in grande sono stati Fiorenzo Terenghi, Stefano Scandella e Laura Nozza uniti da una stessa visione: l’arte, da sempre strumento scambio, confronto, incontro, può dar vita a una dimensione di aggregazione e di sperimentazione culturale. Insieme hanno costituito l’Associazione P-Aps e fondato il primo, a pochi passi dall’Accademia Carrara e dalla Gamec, con l’importante contributo di Nicola Agazzi dello Studio di ...

EVENTI. Inaugurato lo spazio cittadino in via Nazario Sauro gestito dall’associazione P-Aps. Senza palcoscenico, soltanto un lungo corridoio per ospitare rappresentazioni, incontri tematici e ...Come il piccolo edificio in via Nazario Sauro 3/a che, da ex lavatoio, si trasforma in un nuovo centro per l’arte e le pratiche performative ribattezzato Performatorio, che aprirà le porte al pubblico ...