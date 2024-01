Nasce a Roma BabelNova Orchestra | la formazione multietnica che celebra i suoni dal mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Lachedal(c) Giovanni Canitano Una Babele contemporanea che non teme il caos generato dalla pluralità di linguaggi ma trova nella Musica la lingua madre chela molteplicità didal, un progetto nuovo, nella forma e nello spirito, che segue la strada di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world (e non solo) in Italia degli ultimi 20 anni, in grado di attraversare l’opera come il cinema, il teatro musicale e la musica ...