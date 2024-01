Narcisi | dove piantare i bulbi | quando spuntano e come curarli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono tra i primi a donare colore ai nostri prati, con i suoi fiori splendidi: isono una specie ornamentale molto diffusa in tutta Italia, anche allo stato selvaggio. È tuttavia possibile decidere di piantarli sia in giardino che in vaso, adattandosi bene anche a terreni più ristretti. Essendo una pianta poco esigente, non richiede particolari attenzioni: scopriamo dunquedel narciso,prendersene cura. Narciso, caratteristiche della pianta Il narciso (Narcissus) è una pianta appartenente alla famiglia delle Amarillidacee, che include altri bellissimi fiorii bucaneve e diverse specie usate per l’alimentazione umana,l’aglio, la cipolla e l’erba ...