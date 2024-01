Napoli | Perez il sesto acquisto Il Mattino | “Spesi 51 milioni di € nel mercato di gennaio”

Nehuen Perez può definirsi virtualmente un nuovo giocatore del Napoli, Walter Mazzarri lo ha preferito a Theate per un motivo preciso. Il Napoli è pronto a chiudere per Nehuen Perez, ma l'operazione ...Un affare in dirittura d'arrivo quello tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez, ma il difensore argentino resterà ancora a Udine per questo weekend, con ogni probabilità andando anche in campo nella ...Tutto rinviato al rush finale di mercato. Nehuen Perez, nonostante da tempo abbia raggiunto l'intesa con il Napoli, domenica non sarà all'Olimpico con i campioni d'Italia ...