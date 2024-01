Napoli | Mazzarri colpito da Ngonge | sorpresa contro la Lazio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Cyrylsta dimostrando un forte desiderio di divertirsi e potrebbe diventare latattica diall’Olimpico, fungendo da jolly d’attacco per mettere in difficoltà la difesa e le idee della. Il giocatore ha impressionato notevolmente l’allenatore. Il giocatore scalpita Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi giornista cercando L'articolo

Napoli in corsa per il quarto posto: Mazzarri carica la squadra e De Laurentiis aggiorna sul mercato. Lo Scudetto è ancora un obiettivo. Il tecnico ... (napolipiu)

(Adnkronos) - Biancocelesti favoriti a 2,25 per la sfida all'Olimpico di domenica pomeriggio. Quote in salita per la Fiorentina, al Franchi Inter ... (liberoquotidiano)

Biancocelesti favoriti a 2,25 per la sfida all'Olimpico di domenica pomeriggio. Quote in salita per la Fiorentina, al Franchi Inter avanti a 1,86 ... (sbircialanotizia)

niente conferenza stampa di vigilia, prima di Lazio – Napoli, per Walter Mazzarri : il tecnico di San Vincenzo prenderà parola in un secondo ... (spazionapoli)

La notizia era nell'aria, mancava solo l'ufficialità che è finalmente arrivata. Leander Dendoncker è un nuovo calciatore del Napoli, arriva in prestito ...La nostra rubrica dedicata ai Consigli al Fantacalcio prosegue con i cinque difensori da schierare in vista della 21ª giornata di Serie A.Il giocatore ex Sassuolo non è mai riuscito a trovare la via del gol con Walter Mazzarri in panchina. Domenica contro la Lazio può essere la sua occasione. Giacomo Raspadori giocherà titolare nella ...