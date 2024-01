Napoli-Inter Women | Serie A Femminile | le 21 convocate di Guarino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo la grandissima vittoria per 2-0 in casa contro la capolista Roma, l’torna in campo nella quattordicesima giornata di. Fischio d’inizio è previsto per sabato 27 gennaio alle ore 12,30 allo stadio Giuseppe Piccolo. Di seguito la lista delle ventunoda coach Rita, leda coachPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi; Difensori: 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thogersen, 55 Tomter; Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 6 Santi, 8 Pavan, 18 Pandini, 23 Magull, 27 Csiszár; Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic. Fonte: ...

