Napoli | Fusi | “Dendoncker deve avere la giusta mentalità”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ha parlato anche delLuca(ex centrocampista del club partenopeo con il quale vinse la Coppa Uefa nel 1989 e lo scudetto l’anno successivo) su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito alcune sue dichiarazioni: Chi ha più da perdere nella sfida trae Lazio?“E’ una partita importante per entrambe le squadre. Più che la squadra che ha più da perdere, bisognerà pensare alla squadra che avrà più da guadagnarci.e Lazio sono deluse dalla Supercoppa ma, in questo momento, lottano per obiettivi importanti ed una vittoria sarebbe fondamentale in tal senso”. L’identità delL’obiettivo di un tecnico dovrebbe essere quello di dare identità alla squadra. Possiamo dire che, dalla Supercoppa, Mazzarri sia riuscito a garantirla agli ...