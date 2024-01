Napoli | ecco dove andrà Osimhen | parola di De Laurentiis

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il patron del club campione d’Italia, all'uscita dall'assemblea in Lega Serie A, ha rilasciato una serie di dichiarazioni bomba: dal futuro del nigeriano, passando per Mourinho e finendo sulle polemiche arbitrali

"Ciao sono Leader, sono molto felice di essere qui. Spero di vedervi presto, forza Napoli sempre!”. Queste sono state le prime parole di Leander Dendoncker ai nuovi tifosi del Napoli. Come annunciato ...Aggiornamenti sul fronte Josip Brekalo, direttamente da Sky Sport. Da ieri sull'attaccante ex Torino ha messo gli occhi l'Olympiacos che - secondo l'emittente - ha anche formulato una prima offerta ...FORMELLO - Tre assente certificate, gli squalificati Immobile e Zaccagni (gestito per l'intera settimana), più l'infortunato Patric, in bilico anche per la trasferta di Bergamo. I ...